Хазин о выводах аналитика JP Morgan: «Он же Рокфеллеров представляет»

Москва, , 15:12 — REGNUM График, которым аналитики JP Morgan Chase обосновали выводы об обвале рынков, может означать и прямо противоположное. Об этом 17 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1 рассказал экономист Михаил Хазин.

Он показал график автора статьи из JP Morgan, в котором кривая демонстрирует взлеты и падения доллара.

«Он говорит: вот смотрите, резкое падение индекса доллара, что видимо свидетельствует о том, что скоро все упадет. Я со своей стороны могу только сказать, что точно так же он может начать расти снова. То есть в этом смысле верить ему или не верить… Ну что вы хотите, он же Рокфеллеров представляет», — сыронизировал экономист.

Напомним, в сентябре аналитик банка JP Morgan Chase (США) Марко Коланович предрек суперкризис, который должен привести к всеобщему упадку, беспорядкам и перебоям с продовольствием.