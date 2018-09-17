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Китай намерен удвоить количество аэропортов к 2025 году

Экономика

При этом, количество международных маршрутов он удвоил всего за три года

Пекин, 17 сентября 2018, 04:32 — REGNUM  Китай сохранит за собой звание одного из самых быстрорастущих авиационных рынков благодаря постоянному расширению потребительского спроса и авиационных мощностей, было заявлено на промышленной конференции в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Китай построит более 130 новых аэропортов к 2025 году, благодаря которым общее их число увеличится до 370, заявил замдиректора Администрации гражданской авиации Китая Ван Чжицин на 24-м всемирном форуме по развитию авиамаршрутов.

В 2017 году Китай запустил 382 новых международных авиарейсов, в результате чего общее их число увеличилось до 1634, то есть в два раз больше, чем в 2015 году, отметил Ван. В то же время, 550 млн поездок на самолете было совершено в Китае за 2017 год, что составляет 16,3% мирового объема.

Читайте также: Аэропорты Синьцзяна «переварили» в 2017 году рекордное число пассажировОтметим, что на форуме приняли участие представители более 300 авиалиний, 700 аэропортов и 130 правительственных департаментов туризма из более, чем 110 стран и регионов мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Уже 32 аэропорта Китая вышли на объём перевозок в 10 млн пассажиров в год

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Авиаперевозки
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