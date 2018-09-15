Лавров: «Северный поток-2» даст Европе энергобезопасность

Берлин, , 03:02 — REGNUM Газопровод «Северный поток-2» повысит энергетическую безопасность на европейской территории, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом в Берлине.

Комментируя итоги переговоров с Маасом, Лавров сказал:

«Предметно обсудили комплекс вопросов, связанных с нашим энергетическим взаимодействием. Подтвердили поддержку проекта «Северный поток-2», который носит коммерческий характер и осуществление которого реально укрепит энергобезопасность европейского континента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров побывал в Берлине с официальным визитом. По завершении российско-германских переговоров федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что «Северный поток-2» нужен Берлину, ведь потребность немецких потребителей в газе и не думает снижаться.

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