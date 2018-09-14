За семь месяцев расходы госбюджета Казахстана снизились на 19%

Астана, , 23:41 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года расходы государственного бюджета Казахстана составили 6,2 трлн тенге ($16,6 млрд), что на 18,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 14 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на министерство финансов республики.

За последние пять лет наблюдается первое сокращение расходов бюджета. На социальное обеспечение было направлено 1,6 трлн тенге ($4,29 млрд) или 25,8% расходов госбюджета. На образование было потрачено 1,1 трлн тенге ($2,95 млрд) или 17,7% расходов бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейманов рассказал о параметрах государственного бюджета республики на 2019−2021 годы. По его словам, бюджет будет рассчитан исходя из $60 за баррель и 350 тенге за доллар.

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