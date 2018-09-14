В 2018 году GM Uzbekistan продал более 110 тыс. автомобилей

Ташкент, , 19:24 — REGNUM С 1 января по 12 сентября 2018 года компания GM Uzbekistan продала в Узбекистане 114 636 автомобилей, сообщили 14 сентября в пресс-службе «Узавтопром».

В компании отметили, что граждане республики были недовольны сроками поставки автомобилей. В связи с этим в компании пересмотрели стратегию производства и реализации продукции, что позволило насытить спрос на востребованные марки автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа компания GM Uzbekistan подняла в среднем на 7,7% цены на автомобили. Стоимость автомобилей «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» осталась без изменений.

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