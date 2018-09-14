Пятница, 14 Сентября 2018 года
20:21:17 МСК

В 2018 году GM Uzbekistan продал более 110 тыс. автомобилей

Экономика

Компания пересмотрела стратегию производства и реализации продукции

Ташкент, 14 сентября 2018, 19:24 — REGNUM  С 1 января по 12 сентября 2018 года компания GM Uzbekistan продала в Узбекистане 114 636 автомобилей, сообщили 14 сентября в пресс-службе «Узавтопром».

В компании отметили, что граждане республики были недовольны сроками поставки автомобилей. В связи с этим в компании пересмотрели стратегию производства и реализации продукции, что позволило насытить спрос на востребованные марки автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа компания GM Uzbekistan подняла в среднем на 7,7% цены на автомобили. Стоимость автомобилей «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» осталась без изменений.

Читайте ранее в этом сюжете: GM Uzbekistan повысил стоимость автомобилей на 7,7%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить