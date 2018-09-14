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Рынок недвижимости Италии продолжает рост: продажи увеличились на 5%

Экономика

Растет число сделок с жилой, офисной и коммерческой недвижимостью

Рим, 14 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  Рынок недвижимости в Италии продолжает расти, во втором квартале 2018 года объем продаж жилья увеличился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Italia Oggi в пятницу, 14 сентября.

Объем продаж офисной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом 2017 года вырос на 6,7%, коммерческой недвижимости — на 5,4%.

Во втором квартале 2018 года в секторе жилой недвижимости было заключено более 153 тысяч сделок, наибольший рост — в северной части страны (на 9,3% больше, чем годом ранее).

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Число сделок с недвижимостью растет во всех крупных городах страны, кроме Рима (-0,9%), быстрее всего — во Флоренции, Генуе, Милане, Палермо и Турине.

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Экономика Италии
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