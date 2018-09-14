В Самаре открылась конференция о перспективах развития двигателестроения

Самара, , 15:45 — REGNUM Научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигателестроения» начала работу 14 сентября на площадке машиностроительного завода «Кузнецов» в Самаре и в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева, сообщает пресс-служба вуза.

Пленарное заседание конференции собрало свыше 140 представителей научного сообщества. Основными темами докладов, которые прозвучали в ходе заседаний, стали фундаментальные исследования в двигателестроении, проблемы надежности, конверсии, экологические проблемы и автоматизация проектирования, особое внимание было уделено подготовке кадров для отрасли.

Выступая с приветственным словом, заместитель генерального директора АО «ОДК» — управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич сообщил, что у самарского предприятия существует необходимость совместной работы с научными институтами и вузами.

«Через два-три года мы получим принципиально новый завод, где смогут работать только хорошо подготовленные специалисты-операторы высокотехнологичных станков. Обеспечить предприятие такими кадрами — одна из наших главных задач», — сказал Павлинич.

Проведение конференции он назвал шагом навстречу вузам, научному сообществу. Он также выразил готовность принимать участие в образовательном процессе, участвуя в формировании учебных программ, привлекая специалистов предприятия к преподавательской деятельности.

В свою очередь ректор Самарского университета Евгений Шахматов поддержал руководителя завода, подчеркнув, что с предприятием достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе в сфере подготовки специалистов.

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