Студенты из Самары разработали приложение для оценки ремонта тепловых сетей

Самара, , 13:43 — REGNUM Прототип мобильного приложения «Т+ Мастер», которое позволит определить показатели хода ремонтных работ на тепловых сетях, а также оценить эффективность их выполнения, разработала группа студентов Самарского государственного технического университета, сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

«Система фиксирует ключевые этапы ремонтных работ, время и качество их прохождения, что позволяет впоследствии оценить эффективность организации процесса», — сообщил заместитель декана теплоэнергетического факультета Политеха Антон Еремин, выступивший куратором проекта.

По итогам презентации специалисты Самарского филиала «Т Плюс» отметили успехи работы междисциплинарной проектной команды и обозначили проблемные моменты продукта, которые студентам и заказчику предстоит решить совместно в ближайшее время.

Отмечается, что разработка студентов Самарского политеха может быть протестирована одной из аварийно-ремонтных бригад «Предприятия тепловых сетей» уже в предстоящем отопительном сезоне.

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