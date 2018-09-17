Тупиковый путь девальвации белорусского рубля

Минск, , 05:15 — REGNUM С конца августа белорусский рубль просел на 10% к доллару и евро. Что это было — реакция на состояние рынка, как пытаются убедить население белорусские власти, или целенаправленная кампания, спланированная белорусским правительством? В причинах произошедшего разбирался автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

История независимого белорусского рубля знает множество деноминаций, и зачастую попытки подогнать курс собственной валюты под какие-то разумные критерии больно ударяли по местному населению. Не всегда это было всего лишь побочным эффектом. Похоже, что и сейчас, играя в девальвацию, правительство пытается получить сверхприбыль за счет сверхэксплуатации.

Снижение курса, как понятно из самой обей бухгалтерии, бьет по населению и увеличивает выгоду тех, кто получает прибыль от экспорта. Догадки о рукотворности нынешнего проседания белорусского рубля подтверждаются и недавними высказываниями вице-премьера Владимира Семашко, публично рассуждавшего о пользе такой процедуры. Может быть, это и полезно для некоей абстрактной «экономики в целом», но уж очень больно сказывается на наименее защищенных слоях населения.

Немаловажным аспектом стоит считать и то, что за счет девальвации Белоруссия, вероятно, намерена получить определенную выгоду на международном рынке, который для нее во многом является рынок России. Следовательно, это можно расценивать как попытку компенсировать нежелание Москвы и дальше поддерживать белорусскую промышленность на льготной нефтяной ренте. Вольно или невольно, Белоруссия таким образом играет на стороне ненавистников России с Запада, ухитряясь сочетать такую политику с декларированием своего союзничества. Такой путь очевидно ведет в тупик, подобный украинскому, но пока еще есть шанс свернуть с этого пути.

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