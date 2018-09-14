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Названы облагодетельствованные главой Amazon фонды

Экономика

Безос ударился в благотворительность

Вашингтон, 14 сентября 2018, 03:33 — REGNUM  Два фонда получат деньги от основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса в рамках трат на благотворительность, написал он в Twitter.

Безос планирует потратить по миллиарду долларов на деятельность двух благотворительных фондов проекта Day One Fund. Один из них — это семейный фонд помощи бездомным семьям, второй — фонд по дошкольному образованию в бедных районах.

Напомним, Безос — самый богатый житель планеты: его состояние превысило в июле 2018 г. $150 млрд. До сих пор он был единственным из богатейших людей, не тратившимся на благотворительность.

Читайте подробнее: Состояние основателя Amazon превысило $150 млрд — Bloomberg

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три дня назад стало известно, что руководство Amazon решило помочь малым и средним производителям Японии в расширении бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Amazon откроет 100 рынков для малых и средних японских производителей

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Экономика и бизнес в США
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