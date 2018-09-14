Названы облагодетельствованные главой Amazon фонды

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Два фонда получат деньги от основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса в рамках трат на благотворительность, написал он в Twitter.

Безос планирует потратить по миллиарду долларов на деятельность двух благотворительных фондов проекта Day One Fund. Один из них — это семейный фонд помощи бездомным семьям, второй — фонд по дошкольному образованию в бедных районах.

Напомним, Безос — самый богатый житель планеты: его состояние превысило в июле 2018 г. $150 млрд. До сих пор он был единственным из богатейших людей, не тратившимся на благотворительность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три дня назад стало известно, что руководство Amazon решило помочь малым и средним производителям Японии в расширении бизнеса.

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