Возможный конкурент Росатома гарантирует ему успех

Брюссель, , 02:21 — REGNUM 11 сентября правительство Бельгии официально сообщило о выделении 558 млн. евро на строительство и функционирование исследовательского ядерного реактора MYRRHA на территории национального ядерного центра SCK-SEN, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2026 году. Субсидия бельгийского правительства распределена с 2019 по 2038 год.

На этом сообщение заканчивается, что вызывает удивление. Проект реактора MYRRHA интересен для России сразу с нескольких сторон. Прежде всего — проект не национальный, бельгийский, а европейский. MYRRHA — Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications, многоцелевой гибридный исследовательский реактор для высокотехнологичных исследований изначально был задуман как приоритетное направление в рамках европейского стратегического форума исследовательской инфраструктуры. Финансируется он несколькими европейскими научными фондами и Евратомом в пропорции «50 на 50» с правительством Бельгии, поэтому бюджет окончания строительства и первых лет исследования составляет более миллиарда евро.

На что они будут израсходованы? MYRRHA — одна из многих попыток догнать и перегнать Россию и ее Росатом в развитии технологии реакторов на быстрых нейтронах. Попыток таких было немало, самая удачная получилась у Франции с ее Pheniks и Supepheniks, причем второй из них закрыли до окончания сроков исследований не из-за технических проблем, а из-за очередной европейской волны антиядерных настроений. MYRRHA строят французские специалисты, поэтому шансы на успех явно отличны от нуля. Технические особенности MYRRHA таковы, что на нем одновременно можно будет вести исследования и эксперименты как с жидким натрием (на нем работают наши промышленные энергетические реакторы БН-600 и БН-800), так и с жидким сплавом свинца и висмута (на свинцовом теплоносителе будет работать реактор БРЕСТ-300, реализуемый в рамках проекта «Прорыв», на сплаве с висмутом — приостановленный реактор СВБР-100 в Димитровграде). Таким образом, получается, что MYRRHA может поднять уровень развития европейского атомного проекта почти до российского, что не очень приятно не только по причине возможной конкуренции. MYRRHA будет «отвлекать» физиков-ядерщиков от участия в нашем проекте МБИР (Международный Быстрый Исследовательский Реактор), будет затруднять переговоры с Евратомом о получении части финансирования с его стороны.

Но, кроме несколько тревожного характера новости, есть в ней и положительный момент. В этом же сообщении правительство Бельгии известило, что приняло окончательное решение о закрытии исследовательского реактора BR-2 до 2026 года. И вот тут уже совершенно не важно, какие научные программы бельгийцы и европейцы вели на BR-2, важно совсем другое. Именно BR-2 является одним из основных реакторов, на котором идет наработка молибдена-99, единственного источника метастабильного технеция-99. Технеций-99 — радиоактивный изотоп, при помощи которого проходит не менее 80% всех диагностических и терапевтических процедур ядерной медицины. В настоящее время в Сарове идет завершающий этап создания прорывного реактора «Аргус-М», на котором производство молибдена-99 будет обходиться в разы дешевле, чем это происходит в настоящее время. В наступающем году «Аргус-М» должен быть сдан в эксплуатацию, не исключено, что еще какое-то время уйдет на перепроверку всех его проектных параметров. Закрытие бельгийского BR-2 означает появление на мировом рынке молибдена «окна» в размере 20% от нынешнего объема производства — конкурент уходит без дополнительных усилий с нашей стороны.

Если успех экспериментов на MYRRHA далеко не предопределен, то решение о закрытии BR-2 совершенно точно увеличивает шансы России занять одно из ведущих мест в мире ядерной медицины.