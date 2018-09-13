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Казахстан планирует продавать до 4 % золотых слитков для узнаваемости

Экономика

С начала 2018 года котировки золота на мировых биржах упали на 8%

Казахстан планирует продавать до 4 % золотых слитков для узнаваемости
Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США
Золото

Астана, 13 сентября 2018, 23:37 — REGNUM  Национальный банк Казахстана планирует продавать до 4% аффинированного золота за рубеж с целью повышения узнаваемости слитков, сообщает 13 сентября издание Zakon.kz.

По данным Нацбанка, с начала 2018 года котировки золота на мировых биржах упали на 8%, что связано с усилением курса доллара.

В Национальном банке республики считают, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной, что порождает изменчивость рынков. В результате инвесторы вынуждены искать более безопасные активы, в том числе золото.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года производство обработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 44 965 кг, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Среди стран мира Казахстан занимает 15-е место по запасам золота.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода производство золота в Казахстане увеличилось на 8,4%

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Экономика Казахстана
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