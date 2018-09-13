Севастополь: Первый блок Балаклавской ТЭС прошел испытания

Севастополь, , 16:17 — REGNUM Испытания первого блока Балаклавской ТЭС под Севастополем завершены, сообщила 13 сентября пресс-служба АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Напомним, строительство ТЭС ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Ввод станции решит вопрос с обеспечением региона собственной электроэнергией.

Как сообщается, комплексные испытания парогазовой установки мощностью 235 МВт, которая является первым по счету энергоблоком со станционным номером 2, стали заключительным этапом перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом в эксплуатацию первой очереди Балаклавской ТЭС.

Программа испытаний предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблока ТЭС с номинальной нагрузкой в составе энергетического комплекса Единой энергосистемы России.

В настоящее время на Балаклавской ТЭС ведется строительство второго энергоблока, установленной мощностью 235 МВт. Завершение строительства запланировано на ноябрь 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первые мегаватты Балаклавская ТЭС в Севастополе в энергосистему Крыма выдала в июне этого года.

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