В Крыму в октябре будут запущены первые блоки двух ТЭС

Москва, , 13:40 — REGNUM В октябре 2018 года будут введены в эксплуатацию первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом 4 сентября сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Андрей Черезов.

«Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков крымских теплоэлектростанций запланирован на октябрь 2018 года», — подчеркнул он.

Также замглавы ведомства отметил, что техническую и технологическую готовность первой очереди строительства первых энергоблоков обеспечила российская инжиниринговая компания «Технопромэкспорт».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня первый энергоблок Таврической ТЭС под Симферополем успешно синхронизировали с единой энергетической системой полуострова.

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