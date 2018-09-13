Эксперт: Оптимистический прогноз МАГАТЭ может сбыться

Москва, , 12:41 — REGNUM Доклад предусматривает два сценария развития. Пессимистичный предполагает, что к 2030 году суммарные установленные атомные мощности во всем мире сократятся более чем на 10% по сравнению с 392 ГВт установленной мощности на конец 2017 года. Оптимистичный сценарий предполагает рост установленной мощности всех мировых АЭС на 30% до 511 ГВт. Сейчас атомная энергетика занимает долю в 5,7% установленной мощности во всем мире. При наихудшем сценарии ее доля может снизиться до 2,8% к 2050 году.

«Есть несколько серьёзных развилок на будущее для мирного атома, — считает заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — После Фукусимы темпы роста оказались меньше спрогнозированных. Но я думаю, что по факту даже оптимистический прогноз МАГАТЭ может сбыться, потому что мы по-прежнему видим большой интерес к атомной энергетике в странах Азии. Даже когда они заявляют об ограничении в развитии этого вида генерации, то на деле продолжают инвестировать в строительство новых блоков. Здесь показателен пример той же Южной Кореи, хотя и в Европе есть такие светлые точки на карте — Великобритания, Финляндия, Венгрия продолжают достаточно оптимистично смотреть на атомную энергетику. И здесь её безуглеродность и экологичность играют далеко не последнюю роль. Потому что без атомной энергетики нам будет намного сложнее обеспечить сбалансированное развитие мирового энергобаланса. Мы видим, что возобновляемые источники энергии требуют по-прежнему существенных инвестиций. Они по определению локальны и в некоторых случаях не подходят для энергоснабжения, в том числе и крупных промышленных комплексов, которым нужна сравнительно недорогая электроэнергия с предсказуемыми ценами. В этом случае выбор между тепловой и атомной генерацией, что сейчас делают многие индийские и китайские генерирующие компании, часто происходит в пользу мирного атома. В том числе и потому, что он не даёт существенных выбросов СО2 и других загрязняющих веществ».

«Проблема выбросов довольно частая для многих стран Европы. Те же Германия и Польша будут поставлены перед выбором, когда курс на развитие возобновляемой энергетики вроде бы должен приводить к снижению выбросов парниковых газов, а на деле стимулирует выталкивание с рынка атомной генерации и отчасти газовой. В итоге получается, что энергосистема может балансироваться либо достаточно грязной с экологической точки зрения угольной генерацией, либо необходимостью наращивания ВИЭ. Мне кажется, Германия действительно может продолжить активное развитие возобновляемой энергетики, но вопрос — какой ценой. Потому что для обеспечения хорошей управляемости энергосистемы потребуются серьезные инвестиции в системы хранения — батареи, аккумуляторы или другие традиционные накопители электроэнергии. В этом плане выбор в пользу такого решения может привести к уходу с немецкого рынка и угольных электростанций. Но без сомнения это будет очень дорогое решение. И не факт, что Германия может себе это позволить, не говоря уже о совсем бедных странах. Зеленые станут перед дилеммой — как отказавшись от мирного атома и перейдя на уголь, сохранить своё «зеленое» лицо. Европейские экологические организации оказались в плену собственных идеологических конструкций. Они всеми силами боролись с атомной энергетикой в то время, когда все видят, что она даёт всему человечеству возможность существовать в более чистом мире. По факту те разработки, которые в атомной энергетике продолжают внедряться, могут дать в ближайшие десятилетия очень приличный экономический бонус. Я имею в виду и замыкание топливного цикла, что позволит во многом решить проблему переработки отработанного ядерного топлива, снизив стоимость выработки электроэнергии, а также термоядерную энергетику, которая сейчас нам кажется чём-то очень далеким. Но в принципе на горизонте нескольких десятилетий она может уже начать играть свою роль. Отказываясь от мирного атома, многие страны отказываются от всего этого магистрального пути развития. Им в дальнейшем придётся на него возвращаться с большими потерями и наверстывать упущенное, догоняя конкурентов, либо закупать эти технологии у тех же конкурентов, потому что они будут сохранять свою конкурентоспособность и в будущем», — резюмировал Кондратьев.