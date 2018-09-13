Нефть ждёт встречи министров энергетики трёх стран

Москва, , 07:19 — REGNUM Нефтяные котировки 12 сентября достигли уровня $80,1 за баррель, что является четырёхмесячным максимумом на фоне слабого доллара. Однако после 17:30 мск ситуация переменилась. По данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти снизились на 6,16 млн баррелей. Это резко контрастирует с данными Американского института нефти о сильном падении за тот же период, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

В любом случае уровень $80 выступил в качестве сопротивления для Brent. Достигнув него, нефтяные котировки откатились вниз. 13 сентября будет иметь важное значение для нефти. Сегодня пройдёт встреча министров энергетики крупнейших нефтедобывающих стран — России, Саудовской Аравии и США, и среди вопросов — нежелательность дальнейшего роста цен на нефть. Дело в том, что в США в ноябре предстоят выборы в Конгресс и Сенат, а высокие цены на нефть толкают вверх стоимость бензина. Цены на бензин — один из факторов, на который обращают внимание американские избиратели.

Ещё один важный для нефти фактор — торговые войны в мире. Белый дом продолжает разработку плана пошлин на импорт $200 млрд китайской продукции, это чревато замедлением мировой экономики и падением спроса на нефть. С учетом приведенных факторов актуальный диапазон для Brent на четверг составляет $79−81 за баррель.

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