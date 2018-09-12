Консорциум турецких компаний построит в Узбекистане платную автодорогу

Ташкент, , 23:59 — REGNUM Консорциум компаний Cengiz — Kolin — Kalyon из Турции планирует построить в Узбекистане первый участок платной автомобильной дороги Ташкент — Самарканд, сообщили 11 сентября в управлении по координации инвестиционных форумов и PR государственного комитета республики по инвестициям.

8 сентября члены комитета встретились с представителями консорциума компаний. Стороны обсудили реализацию проекта платной автомобильной дороги. После запуска в эксплуатацию участка железной дороги расстояние от Самарканда до Ташкента можно будет преодолеть за 2 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Узбекистан. В рамках визита стороны подписали пакет документов, в том числе инвестиционное соглашение о строительстве автомобильной дороги.

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