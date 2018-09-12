Пилоты Ryanair в Германии начали забастовку

Берлин, , 22:09 — REGNUM Немецкие пилоты Ryanair начали забастовку — ирландская авиакомпания вынуждена была отменить 150 из 500 рейсов из Германии, 12 сентября передает агентство Reuters.

Профсоюзы пилотов Ryanair в Италии, Португалии, Бельгии, Испании и Нидерландах должны принять решение о забастовке 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года лоукостер Ryanair, совершающий 2500 рейсов в европейских странах в день, уже сталкивался с массовыми забастовкам пилотов — прежде всего в Ирландии.

Читайте также: Пилоты авиакомпании Ryanair объявили забастовку