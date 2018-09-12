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Пилоты Ryanair в Германии начали забастовку

Экономика

Авиакомпания отменила 150 из 500 рейсов

Берлин, 12 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Немецкие пилоты Ryanair начали забастовку — ирландская авиакомпания вынуждена была отменить 150 из 500 рейсов из Германии, 12 сентября передает агентство Reuters.

Профсоюзы пилотов Ryanair в Италии, Португалии, Бельгии, Испании и Нидерландах должны принять решение о забастовке 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года лоукостер Ryanair, совершающий 2500 рейсов в европейских странах в день, уже сталкивался с массовыми забастовкам пилотов — прежде всего в Ирландии.

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