Минсельхоз предлагает ограничить государственные закупки иностранных вин

Москва, , 19:24 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России предлагает внести вина в перечень иностранных продуктов, закупки которых для государственных и муниципальных нужд ограничены. О разработке соответствующего проекта постановления правительства сообщается на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в уведомлении, утвержденный постановлением правительства от 22 августа 2016 года перечень предлагается дополнить «винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми)».

Своё предложение Минсельхоз аргументирует тем, что указанные виды винодельческой продукции «в достаточных объёмах» производятся на территории России и других стран Евразийского экономического союза.

Напомним, постановлением правительства от 2016 года ограничиваются государственные закупки целого ряда импортных продуктов, в том числе сыров, икры, морепродуктов, говядины, свинины, мяса птицы и прочего. Заявки на поставку такой продукции для государственных и муниципальных нужд предписано отклонять в случае подачи на конкурс хотя бы двух предложений от поставщиков из стран ЕАЭС.