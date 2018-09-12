Среда, 12 Сентября 2018 года
20:34:30 МСК

Объем промышленного производства в Италии сократился на 1,3%

Экономика

В июле 2018 года в сравнении с июнем показатели снизились на 1,8%

Объем промышленного производства в Италии сократился на 1,3%
Лоренс Стивен Лоури. Индустриальная панорама. 1953

Рим, 12 сентября 2018, 18:47 — REGNUM  По данным за июль 2018 года, объем промышленного производства в Италии сократился на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Il Giornale в среду, 12 сентября, со ссылкой на данные национальной службы статистики.

В сравнении с предыдущим месяцем, июнем 2018 года, объем производства сократился на 1,8%.

«В плюсе» остались лишь несколько секторов промышленности, включая добывающую промышленность, производство электронного и машинного оборудования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить