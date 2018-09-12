«Будто писал студент» — о Стратегии пространственного развития РФ

Москва, , 15:51 — REGNUM Первая редакция проекта Стратегии пространственного развития России до 2025 года не выдержала никакой критики экспертного сообщества и уже вызвала широкую дискуссию в профессиональной среде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ГНИУ «Совета по изучению производительных сил» Минэкономразвития РФ и РАН (СОПС) Валерий Котилко.

«Там нет критерия выделения макрозон. Это прямое нарушение принципов районирования, которые всегда были в России — у нас сложилась своя школа с такими именами, как Колосовский, Кистанов. Есть определённые критерии, по каким принципам выделяются эти территории», — заявил Котилко.

По его словам, многие решения, зафиксированные в документе, весьма сомнительны и явно противоречат общепринятым научным методам зонирования населённых пунктов.

«Деление на 14 макрорегионов представлено без экономического обоснования, принятого в теории и на практике районирования. И главная ошибка заключается в том, что это деление на макрорегионы не увязано с проблемой геополитической и экономической безопасности», — пояснил он.

Не меньшие вопросы у экспертов вызывает рассмотрение регионов в документе по эффективности их специализации. В частности, каждый субъект имеет всего две характеристики — эффективная специализация по той или иной отрасли промышленности и неэффективная, — без каких-либо дополнительных пояснений и уточнений.

«Для специалиста-регионалиста это просто набор слов. Некоторые регионы специализируются на производстве обуви! Хотя понятно, что в каждом регионе должна быть обувная, пищевая промышленность и так далее», — указал Котилко.

Деление структуры отраслей субъектов РФ на два блока — эффективная и неэффективная специализация, — не обоснована, не доказана, не просчитана и вызывает больше вопросов к тем экспертам, которые эту «новацию» пропустили», — подчеркнул он.

Поскольку стратегия в текущей редакции носит предварительный характер, в дальнейшем она будет серьёзно дорабатываться и уже была подвергнута жёсткой критике экспертного сообщества, отметил Котилко.

Это напоминает дипломную работу студента, в которой не со всем к месту используются не очень обоснованные цитаты из предшествующих исследований разных организаций — взял статистический справочник и просто условно разбросал регионы в зависимости от удельного веса (их отраслей промышленности)», — отметил учёный.

Данный документ не может называться «Стратегией». Это скорее развернутый предварительный план (содержание) работы, которую только ещё предстоит выполнить. Чувствуется, что этот документ писали люди, которые никогда не участвовали в разработке стратегических документов», — заключил он.

Ранее на сайте Министерства экономического развития был опубликован проект Стратегии пространственного развития России до 2025 года. Документ сразу обратил на себя внимание благодаря множеству сомнительных решений. Вопросы вызвала классификация агломераций: например, уже ныне существующая Архангельская агломерация (Северодвинск, Новодвинск) не была включена в список перспективных крупных центров экономического роста Российской Федерации. При этом сам Архангельск был выделен лишь в качестве административного центра субъекта.