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За полгода Узбекистан утроил экспорт томатов в Россию

Экономика

Общий объем российского импорта томатов составил 410 тыс. тонн

За полгода Узбекистан утроил экспорт томатов в Россию
Помидоры

Ташкент, 11 сентября 2018, 21:11 — REGNUM  За первые шесть месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал в Россию 14,5 тыс. тонн томатов, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает издание East Fruit.

За отчетный период Россия импортировала 410 тыс. тонн томатов, что на 17% большем, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что основным преимуществом Узбекистана является возможность поставки томатов уже в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Узбекистан планирует экспортировать плодоовощную продукцию на $1,5 млрд. В мае республика экспортировала 120 тыс. тонн плодоовощной продукции на сумму $150 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан бьет рекорды по экспорту плодоовощной продукции

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Экономика Узбекистана
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