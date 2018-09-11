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Amazon откроет 100 рынков для малых и средних японских производителей

Экономика

Amazon.com окажет помощь малым и средним японским производителям в расширении на зарубежные рынки через свой онлайн-центр и позаботится о снижении таможенных пошлин

Токио, 11 сентября 2018, 20:19 — REGNUM  Американская компания Amazon.com приняла решение помочь малым и средним производителям Японии расширить свой бизнес и поставлять товары на зарубежные рынки. Подобная заинтересованность в оказании помощи обусловлена ростом интереса к японским товарам, например, к японской косметике и электротоварам.

Как сообщает Киодо Цусин, независимое информационное агентство Японии, Amazon предоставит услуги по управлению запасами товаров на складах и доставке товаров. Уже за пределами Японии продукция будет упаковываться, а этикетки будут переводиться на английский и китайский языки.

Также Amazon будет заниматься обработкой запросов о статусе заказа и его возврате. Благодаря продвинутой логистике компании, доставка товаров на азиатские рынки по прогнозам будет занимать 2−3 дня, а по Северной Америке — 3−4 дня. Компания исключает доставку пищевых товаров и товаров, которые опасны для транспортировки по воздуху.

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Зарубежная хроника
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