В 2019 году экономику РФ ждёт стагнация и усугубление прежних проблем?

Москва, , 15:07 — REGNUM Для того, чтобы расти, экономике РФ нужны не просто высокие цены на нефтегазовом рынке, а постоянно растущие, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Финансового университета при правительстве РФ, согласно которому максимальная величина, на которую может вырасти валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2019 году, составляет 2%.

«Опыт экономического развития РФ за последние десятилетия показывает, что без особо благоприятных внешнеэкономических условий экономический рост в РФ не может быть обеспечен на более высоком уровне, чем тот прогноз, который делает финуниверситет, — сказал Колганов. — Как только эти условия исчезают, тут же начинается замедление темпов экономического развития. Я имею ввиду конъюнктуру на нефтегазовом рынке».

Колганов уточнил, что период относительно заметного экономического роста, через который прошла Россия, совпал с периодом не просто высоких, а постоянно растущих цен на нефтепродукты.

«Как только случались заминки с этим ростом цен, это сразу сказывалось на темпах роста, — констатировал экономист. — Когда эти цены замерли на довольно высоком уровне после кризиса 2008−2009 годов, сразу началось падение темпов экономического роста. Цены были высокими, но они не продолжали расти, а замерли. России нужны не просто высокие цены на нефть, а постоянно растущие. Вне этого фактора рост ВВП будет колебаться от 0% до 2%».

Комментируя величину в 2%, экономист добавил, что это такой рост, который не обеспечивает никакого развития.

«Он не компенсирует таких эффектов, как старение населения, он не даёт возможности решить проблемы устаревшей материально-технической базы, — объяснил экономист. — То есть массового обновления оборудования при таких темпах роста обеспечить нельзя. Фактически это режим стагнации, причём сопровождающийся усугублением застарелых экономических проблем. Жить в условиях такой стагнации можно десятилетиями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, максимальная величина, на которую может вырасти валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2019 году, составляет 2%. Таков прогноз Финансового университета при правительстве РФ.

«Рост ВВП в 2019 г. составит, по нашим оценкам, 1−2%», — считают эксперты этого учреждения, и уточняют, что самый вероятный сценарий экономического развития — рост в пределах 1−1,5%.

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