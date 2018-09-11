Тамбовские власти готовы создать в Мичуринске научно-технологический центр

Тамбов, , 13:00 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил на одной из сессий Восточного экономического форума. В ходе выступления он проанонсировал создание научно-технологического центра на базе Мичуринска, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В рамках экономического форума состоялась сессия «Форпосты науки. Создавая будущее сегодня», в которой приняли участие ведущие ученые различных научных отраслей. Речь шла о современных тенденциях развития науки и наиболее перспективных ее отраслях. В качестве эксперта выступил губернатор Александр Никитин.

Глава региона отметил, что в Тамбовской области успешно развивается аграрная наука. Для этого есть хорошая база: наукоград Мичуринск, Федеральный научный центр имени Мичурина, сосредоточение научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений.

Тамбовский губернатор напомнил, что в своем послании президент Владимир Путин обозначил стратегическую цель — прорывное развитие страны. Приоритет будет отдан инновациям, которые невозможны без фундаментальных прикладных исследований. Особая роль отводится мощным центрам, которые смогут интегрировать научные разработки и ресурсы высокотехнологических компаний. В этой связи сильная сторона Тамбовской области в том, что здесь созданы все условия для интеграции науки, образования и бизнеса.

«Наша задача создать именно такой центр, объединяющий все этапы научно-технологического цикла от фундаментальных исследований до массового производства нового продукта. Он будет создан на базе Мичуринска и станет единой площадкой для размещения научных, производственных, социальных объектов. Здесь будут рождаться инновационные проекты и будут созданы условия для их реализации», — подчеркнул Александр Никитин.

В завершении выступления он пригласил научное сообщество посетить Тамбовскую область и на месте оценить ее потенциал.

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