Тамбовская область и Карелия договорились о сотрудничестве

Тамбов, , 12:34 — REGNUM В рамках Восточного экономического форума сегодня, 11 сентября, было заключено соглашение между администрацией Тамбовской области и правительством Республики Карелия. Соглашение предполагает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Документ подписали тамбовский губернатор Александр Никитин и глава Карелии Артур Парфенчиков. Стороны намерены развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, архитектуры, строительства, спорта, туризма, молодежной политики.

Особое внимание предполагается уделить созданию благоприятных экономических условий для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, привлечению инвестиций и созданию совместных предприятий, расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и Республики Карелия.

Кроме того, сторонам предстоит установить прямые связи между исполнительными органами государственной власти в сфере развития приоритетных направлений культуры, туризма и спорта, образования и молодежной политики. В планах — выстроить эффективные коммуникации с целью информационного обеспечения по вопросам поставок различных видов продукции, оперативного обмена сведениями о наличии товарно-сырьевых ресурсов.

Соглашение рассчитано на пять лет.

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