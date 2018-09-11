Одиннадцать вузов РФ вошли в мировой рейтинг трудоустройства

Москва, , 07:41 — REGNUM Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова получил наиболее высокую оценку среди российских вузов, включенных в мировой рейтинг трудоустройства. Результаты оценки 600 вузов опубликованы компанией Quacquarelli Symonds.

МГУ попал в категорию вузов, занявших со 101 по 110 место в рейтинге. При этом по успешности выпускников столичный вуз попал топ-20, а по репутации среди работодателей — в топ-60.

В первые три сотни вошли Санкт-Петербургский университет (161−170), МГИМО (201−250) и Высшая школа экономики (ВШЭ) (251−300).

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Еще семь российских вузов заняли места в категории 301−500. Это МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Составители рейтинга оценивают, в частности, репутацию вуза среди работодателей, партнерство с работодателями и успешность выпускников. Первые места в рейтинге заняли Массачусетский Технологический Институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

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