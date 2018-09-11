Назван регион с самой большой зарплатой молодых специалистов

Москва, , 01:05 — REGNUM Самые большие зарплаты получают молодые специалисты, работающие на Крайнем Севере и в Москве, со ссылкой на Банк России передает РБК.

Самая большая зарплата у тех, кто работает в сферах добычи полезных ископаемых, финансов и страхования. В среднем по стране молодые специалисты получают 22,1 тыс. рублей. Зарплата растет от 14,8 тыс. рублей (21 год) до 27,7 тыс. рублей (25 лет).

Самые большие зарплаты молодых специалистов — у жителей Чукотского автономного округа (оклад в 28,3 тыс. рублей для специалистов в 21 год). Дальше идут работающие в Чечне (27 тыс. рублей), на Камчатке и в Магаданской области (26,3 тыс. рублей).

В Москве показатель для 21 года — 20 000 рублей, для 25 лет — 40 000 рублей. В Санкт-Петербурге соответственно — 21 000 рублей и 30,7 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самые большие зарплаты в стране получают москвичи и жители Севера.

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