Россия отстояла право на бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya

Вена, , 22:42 — REGNUM Российской Федерации удалось защитить в австрийском суде свое право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Соответствующее решение австрийский суд города Линц вынес сегодня, 10 сентября.

Суд удовлетворил иск российского федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» к компании Spirits International B.V., зарегистрированной в Люксембурге, которая незаконно использовала бренды Stolichnaya и Moskovskaya.

Теперь компания из Люксембурга должна выплатить «Союзплодоимпорту» весь свой доход, который она получила от незаконного использования товарных знаков.

Также Spirits International B.V. обязана прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya на австрийский рынок, который является вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya.

Напомним, ранее суд в Нидерландах уже объявил «Союзплодимпорт» законным правообладателем брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Однако апелляционный суд Линца сперва отказался признавать этот вердикт голландского суда. Но Верховному суду Австрии удалось добиться пересмотра дела, и решение апелляционного суда Линца было отменено, после чего дело было направлено на повторное рассмотрение, которое и завершилось сегодня.

Верховный суд Австрии подчеркнул, что решение голландского суда обязательны к исполнению и в других странах Евросоюза.