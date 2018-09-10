«Росатом» расширяет сферу научно-технологического влияния России

Москва, , 22:37 — REGNUM Мы привыкли к тому, что наши чиновники, министры, руководители ведомств и государственных корпораций — люди чрезвычайно серьезные, не склонные к проявлению чувства юмора. Но и из это правила бывают исключения.

Какие ассоциации у вас вызывает название вот такой организации — «Ресурсный Центр Росатома»? Наверняка что-то о том, что «вот теперь и Росатом начнет экспортировать ресурсы, опять пропали полимеры». Росатом действительно экспортирует самые ценные, самые дорогие ресурсы атомной отрасли, которые он готовит в этом центре — профессионалов томной энергетики, которые проходят подготовку в ВИТИ, Волгодонском инженерно-техническом институте, который является филиалом Московского Инженерно-Физического института.

«Для Госкорпорации «Росатом» вопрос обеспечения кадрами отрасли — ключевой. Волгодонский институт должен стать отраслевым центром для реализации программ Росатома по двум направлениям — «атомная энергетика» и «технологии и атомное машиностроение», — отметил специальный представитель ГК «Росатом» Вячеслав Першуков, участвуя в заседании «круглого стола», который провели в Волгодонске 6 сентября представители Росатома, МИФИ, руководители и специалисты «Росэнергоатома», Ростовской АЭС, ВИТИ и управления образования Волгодонска.

Открытый в 2015 году по инициативе Росатома при поддержке ВИТИ и МИФИ для прохождения студентами обучения на полномасштабных тренажерах Ресурсный центр стал настоящим прорывом в этом направлении. Волгодонск, на территории которого находятся атомная станция, предприятия, изготавливающие оборудование для АЭС, предоставляющие инжиниринговые услуги по проектированию и сооружению АЭС, осуществляющие техобслуживание, ремонт и реконструкцию АЭС, стал идеальным местом для Ресурсного центра. На сегодняшний день в Ресурсном центре прошли обучение более 250 студентов-атомщиков из зарубежных стран — Иордании, Египта, Бангладеш, Китая, Индии, Нигерии и других стран.

На базе центра студенты знакомятся с ядерным оборудованием, проводят контрольные операции на полномасштабных образцах. Что касается перспектив, то в Ресурсном центре готовы осуществлять технические туры для иностранных студентов, участвовать в совместных программах Росатома, в том числе по переподготовке иностранного персонала по ремонту.

Это действительно Ресурсный центр — здесь, в Волгодонске, готовят специалистов, которые смогут обеспечивать полное использование ресурса АЭС, которые Росатом строит за пределами России. Ресурс, который обеспечивает нашу «ядерную дипломатию», самое мирное из всех возможных расширение сферы влияния России — нашей научной, конструкторской, инженерной и технологической отраслей. Ничего подобного никто в мире еще не организовывал, это действительно уникальный проект, выпускники Ресурсного центра станут научно-технической элитой своих стран, при этом получив навык чтения всей служебной научно-технической информации на русском языке. Можно бороться за то, чтобы как можно больше публикаций наших ученых публиковалось на английском языке, а можно подойти к этой задаче иначе — работать на то, чтобы языком атомной энергетики стал русский.