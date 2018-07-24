Костромичи отстают от плана по заготовке сена из-за дождей

Кострома, , 15:05 — REGNUM Заготовка сена в Костромской области отстает от плана из-за дождей, сообщает областное телевидение «Русь». Фермерам предстоит завершить все работы по заготовке кормов за текущую неделю.

Сейчас над заготовкой кормов работают 195 хозяйств региона, три из них уже завершили работы. В лидерах по заготовке силоса оказались Сусанинский и Нерехтский районы. В Сусанинском районе план по заготовке был перевыполнен на 24%. По заготовке сенажа лидируют Кологривский, Октябрьский и Солигаличский районы.

В связи с дождливой погодой в регионе заготовка сена была затруднена. Чтобы не отставать от плана, глава региона Сергей Ситников потребовал всем хозяйствам мобилизоваться:

«Эта неделя будет характеризоваться высокими температурами, малым количеством осадков, поэтому за эту неделю необходимо все наверстать. Необходима неделя хорошей, мощной мобилизации. Особенно в тех районах, где поголовье скота высокое».