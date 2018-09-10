В Тайшете и Талакане завершились испытания резервуаров для хранения нефти

Иркутск, , 12:44 — REGNUM На головной нефтеперекачивающей станции «Тайшет» в Иркутской области и станции «Талакан» в Якутии завершились гидроиспытания резервуаров для хранения нефти объемом по 50 тыс. кубометров, сообщает 10 сентября пресс-служба компании «Транснефть-Восток».

Работы на производственных объектах первой очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-I) проводились в рамках инвестиционной программы и программы технического перевооружения, развития и капитального ремонта предприятия.

В настоящее время в рамках программы технического перевооружения специалисты «Транснефти» проводят комплекс работ на резервуаре объемом 20 тыс. кубометров на станции «Нижнеудинск» в Иркутской области, а в ближайшем будущем будут реконструированы два резервуара на Ангарском участке налива нефти суммарным объемом 40 тыс. кубометров в иркутском поселке Мегет.

Всего в 2019—2022 гоу «Транснефть-Восток» планирует провести реконструкцию еще 11 резервуаров суммарным объемом более 141 тыс. кубометров.

«Транснефть-Восток» обеспечивает работу важного участка стратегической нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», ее международной составляющей — нефтепровода «Сковородино-Мохэ». Запуск ВСТО дал мощный импульс в развитии месторождений сибирского региона.

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