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Прибыль «Транснефти» в первом полугодии оказалась ниже прошлогодней

Экономика

Значение в 2018 г. на 19% меньше, чем в 2017 г

Москва, 29 августа 2018, 04:04 — REGNUM  Прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 года оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в опубликованной Сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев.

Значение в 2018 году на 19% меньше, чем в 2017 году. Если в 2017 году прибыль компании составила 113,879 млрд рублей, то в 2018 году — 92,070 млрд рублей.

Напомним, российская госкомпания «Транснефть» является крупнейшей в мире трубопроводной компанией. 100% ее голосующих акций находятся в федеральной собственности.

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