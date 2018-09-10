Ростовчане задолжали за коммунальные ресурсы свыше 1,7 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону зафиксирован отрицательный темп прироста задолженности за коммунальные ресурсы, составляющий 5,2% (95,7 млн рублей). Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города-миллионника 10 сентября.

По информации на 1 августа 2018 года, задолженность управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов составляет 1 732,5 млн рублей. В частности, горожане больше всего задолжали за тепловую энергию — 1 млрд 52,4 млн рублей, за электроэнергию — 435,9 млн рублей, за воду и водоотведение — 244,2 млн рублей.

Ресурсоснабжающие компании взыскивают задолженности в досудебном и судебном порядке. В настоящее время в Арбитражном суде Ростовской области на рассмотрении находятся дела о взыскании задолженности на сумму — 964,1 млн рублей.

Кроме того, жилищные организации, у которых наблюдается системный рост задолженности за потребленные коммунальные ресурсы, регулярно проверяются. По итогам инспекции в отношении двух управляющих компаний возбуждены уголовные дела.

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