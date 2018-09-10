«Дочка» «Ростеха» может потерять статус монополии — СМИ

Москва, , 09:23 — REGNUM Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио» («Дочка» «Ростеха»), не выполнившая обязательств по строительству завода «Киров Плазма» в Кирове, может потерять статус единственного поставщика препаратов крови. Такое решение может принять министерство промышленности и торговли РФ. Об этом рассказал РБК близкий к ведомству источник, и подтвердил знакомый с деталями обсуждения вопроса собеседник.

Один из собеседников агентства утверждает, что правительство РФ поручило проработать сценарии возможной «реализации проекта, некоторые из них действительно предполагают отсутствие необходимости использования механизма единственного поставщика».

Отмечается, что компания «Нацимбио» не выполнила обязательств по строительству завода в Кирове, что являлось условием для получения статуса единственного поставщика.

Так, компания перенесла срок запуска завода на конец 2019-го года, хотя обещала завершить проект к концу 2018 года. Если «Нацимбио» потеряет статус единственного поставщика, достраивать завод будет «Микроген», не исключают источники.