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России предрекли экономические выгоды от глобального потепления

Экономика

Использование Севморпути позволит существенно сокращать издержки на логистику

России предрекли экономические выгоды от глобального потепления
Иван Шилов © ИА REGNUM
Климат

Вашингтон, 10 сентября 2018, 07:55 — REGNUM  Потепление климата на планете может создать для России выгоды в виде постоянно действующего Северного морского пути. Об этом пишет газета The Washington Post.

По мнению авторов статьи, свободный ото льда Северный морской путь станет своеобразной «альтернативой» Суэцкому каналу, которая к тому же будет почти на треть короче маршрута из Южной Кореи в Германию. Использование Севморпути, пишет издание, позволит существенно сокращать издержки на логистику.

Напомним, соединяющий дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике.

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Развитие российской Арктики
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