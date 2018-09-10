России предрекли экономические выгоды от глобального потепления

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Потепление климата на планете может создать для России выгоды в виде постоянно действующего Северного морского пути. Об этом пишет газета The Washington Post.

По мнению авторов статьи, свободный ото льда Северный морской путь станет своеобразной «альтернативой» Суэцкому каналу, которая к тому же будет почти на треть короче маршрута из Южной Кореи в Германию. Использование Севморпути, пишет издание, позволит существенно сокращать издержки на логистику.

Напомним, соединяющий дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике.

Читайте также: По Севморпути прошло первое китайское судно