В Ростовской области будут готовить специалистов для авиастроителей

Геленджик, Краснодарский край, , 10:22 — REGNUM На площадке международной выставки «Гидроавиасалон-2018», которая прошла в Геленджике, два вуза Ростовской области заключили соглашения с компаниями «Вертолеты России» и «Гражданские самолеты Сухого». Теперь педагогический состав высших учебных заведений Дона будет готовить специалистов для авиастроителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Обучать студентов будут в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени Платова и Южный федеральный университет. Вместе с компаниями вузы будут вести научно-инновационную деятельность, а также подготовку и повышение квалификации кадров для компаний.

«Очень важным считаю практическую сторону предстоящего сотрудничества. Вузы в сотрудничестве с практиками будут готовить компетентных и востребованных конкретными производствами специалистов. Соглашениями предусмотрено не только обучение, но и стажировки обучающихся на предприятиях, повышение квалификации уже работающих. Это означает, что производства получат высококвалифицированные кадры, вузы будут работать на конкретный заказ предприятий, а в итоге выиграет экономика Ростовской области», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на площадке «Гидроавиасалона-2018» в Геленджике состоялась церемония передачи самолёта-амфибии Бе-200ЧС государственному заказчику — МЧС России. Это пятый серийный борт, который спасатели получают от таганрогских специалистов.

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