За месяц украинские заводы выпустили менее 500 автомобилей

Киев, , 19:53 — REGNUM В течение августа 2018 года украинские предприятия впустили 470 единиц автотранспортной техники, сообщили 7 сентября в ассоциации «Укравтопром».

В сравнении с аналогичным показателем 2017 года, украинский автопром просел на 37%.

Лидером отрасли остаётся предприятие «Еврокар», выпустившее 413 легковых автомобилей марки «Skoda», но в августе 2017 года это предприятие собрало на 27% больше.

Упало также производство автобусов — 56 штук, что на 18% меньше показателя прошлого года.

Производство грузовых автомобилей ограничилось всего одним грузовиком против 32 год назад.

Отметим, что в статистике нет данных по предприятию «КрАЗ», которое работает в основном на украинскую оборонную сферу и по этой причине засекретило объемы производства.

Напомним, доля подержанных автомобилей на украинском рынке давно превысила 50%, и спрос на б/у автомобили из Европы продолжает расти.

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