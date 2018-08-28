Позиция ЕС: Производство на Украине? Никогда в жизни! — обзор авторынка

Андрей Стеценко, , 13:21 — REGNUM

Импорт

В прошлом году Украина импортировала 15,7 тыс. б/у автомобилей из Германии, войдя таким образом в пятёрку крупнейших импортёров. В этом году будет ещё больше. Согласно информации издания Opendatabot, с начала года по середину июля из Германии на Украину ввезли уже 19,8 тыс. автомобилей.

В ассоциации «Укравтопром» подсчитали, что доля б/у автомобилей на рынке первичных регистраций в июле достигла 58% (9,8 тыс. шт). До этого выше 58% она не поднималась. Лидером по ввозу в июле был Volkswagen (1566 шт.), на втором месте — Renault (1399 шт.), на третьем месте Skoda (951 шт.), затем — Ford (626 шт.) и Nissan (519 шт). Практически по всей пятёрке регистрация б/у автомобилей в 2−4 раза превышает регистрацию новых машин.

Продажи

В который раз украинцы подтверждают свою любовь к мощным автомобилям. По итогам января — июля доля джипов и кроссоверов на рынке новых легковых автомобилей достигла 55% (54% за аналогичный период 2017 года, 30% — в 2013 году). Причина этой любви неизменна — качество дорог. Таким образом, продажи новых автомобилей стали фактически нишевыми, можно даже не завозить всю линейку, ограничившись мощными автомобилями повышенной проходимости.

Статистика это подтверждает. Несмотря на то, что свыше половины автомобилей на рынке теперь — не новые, общая сумма затрат на импорт автомобилей за I полугодие — 985 млн долл. Т. е. в годовом выражении сумма приблизится к 2 млрд долл.

Это больше, чем в 2015—2016 гг., но генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко всё равно недоволен:

«Озвученная сумма импорта автомобилей во много раз меньше показателей прошлых лет… Стоимость машин не изменилась. Но если в 2009 г. в Украине продали 621 тыс. автомобилей, то в 2016 г. — 60 тыс., а в 2017-м — 80 тыс. То есть продажи упали в десять раз», — пояснил он изданию «Капка».

С другой стороны, он подтверждает, что десятку наиболее популярных брендов формируют автомобили люксового сегмента.

Всего в январе — июле на учёт было поставлено 46,2 тыс. новых автомобилей (+6% к аппг) и 51,6 тыс. автомобилей с пробегом (+84% к аппг).

Производство

Производство автомобилей на Украине продолжает сокращаться, хотя вроде бы дальше сокращаться уже и некуда. В июле предприятия Украины выпустили 221 автотранспортное средство (-57% к июлю 2017 года, и — 67% к июню 2018 года).

Большая часть производства в июле — легковые автомобили. Их было выпущено 150 шт., все — концерном «Еврокар» в Закарпатье. Но это в два раза меньше прошлогоднего объёма производства и в четыре раза меньше, чем в июне этого года.

Впрочем, в других сегментах положение ещё хуже. Всего пять грузовых автомобилей было произведено в июле (не считая производства на АвтоКрАЗе, который открыто не отчитывается о производстве более двух лет), что в десять раз меньше, чем год назад.

Что же касается"АвтоКрАЗа, то единственным источником информации о его производстве остаются нечастые заявления руководства. Директор предприятия Роман Черняк в очередной раз грозит банкротством. «Ощадбанк» судится с заводом по просроченным кредитам, исковые требования — более 1 млрд грн.

«Мы говорим: давайте садиться за стол переговоров и писать план действий, как возвращать, шаг за шагом. У банков позиция такова: отдайте все и сразу. Реально на таких условиях мы отдать не можем. Уверен, надо искать компромисс. Понимаете, даже если мы продадим весь завод вместе с директором — все равно не хватит на долги», — говорит он журналистам.

Вполне возможно, что банк отказывает из-за динамики производства, озвученной директором. Ещё в 2014 году завод выпустил 1388 автомобилей, в 2017-м — только 629 шт. Точных показателей по итогам января — июня директор не раскрывает, упоминая лишь, что произвели на 5% больше, чем год назад. Главная беда — у завода сильно упал госзаказ: с 600 автомобилей в 2014 году до 100 в январе — июне 2018-го.

В начале августа суд постановил передать «Ощадбанку» в счёт погашения кредита 32,7% акций предприятия. В ближайшее время они будут проданы на аукционе.

Относительно неплохо в июле на Украине было только с производством автобусов — 66 шт. (+8 шт. к июлю 2017 года). Однако это все равно на 11 шт. меньше, чем в июне.

С качеством дорог на Украине борются не только покупкой джипов, но и разработкой вездеходов. В нашем случае — даже автобусов-вездеходов. В компании Pulsar Expo утверждают, что это первый в мире автобус-вездеход. На его разработку и сборку первого экземпляра в компании потратили год. Правда, назвать этот вездеход украинским можно лишь с большой натяжкой.

«Мы разрабатываем литые формы — мастер-модель, варочные стапели, линию по сборке и потом отдаем все это на аутсорс», — рассказал телеканалу ТСН основатель компании Вахтанг Джукашвили.

Ключевые агрегаты — двигатель, шасси, тормоза и коробка передач — поставляется компанией MAN. В настоящее время Torsus Praetorian (именно так назвали этот внедорожник) проходит сертификацию в ЕС, для чего пришлось даже подать заявку на открытие новой категории для автобуса.

Украина была бы подходящим местом для таких вездеходов, однако он будет для неё дороговат (от 100 тыс. долл). Судя по всему, в компании рассчитывают продавать своё детище международным миссиям в странах третьего мира.

Итак, даже крупноузловая сборка на «Еврокаре» падает, а ведь это последнее на Украине серийное производство легковых автомобилей. А ведь всего девять лет назад только в Россию экспортировалось до 200 тыс. автомобилей в год. В интервью изданию «Голос.ua» вышеупомянутый Олег Назаренко подробно поясняет, что случилось:

«Проектная рентабельность автозавода начинается как минимум с выпуска 180−200 тыс. автомобилей в год. На Украине с рынком 80 тыс. автомобилей оставшееся количество автомобилей нужно выпускать на внешние рынки. Рынок СНГ и России мы потеряли, а рынок ЕС для Украины закрыт. Плюс коррупция».

На причинах этого «потеряли» он не останавливается, но и так всё понятно.

Однако европейские производители, подобно «Еврокару», могли бы открыть производство на Украине. На это у Назаренко также готов ответ: он признаёт, что европейские и прочие производители с готовностью открывают заводы в находящейся под санкциями России, но не на Украине:

«…Как производитель сюда придет, чтобы инвестировать во внешний рынок, если рынок России для нас потерян? Китай строит свой завод в Болгарии, а не на Украине, потому что Болгария член ЕС и у них нулевая пошлина. Если они будут производить автомобили в нашей стране и поставлять их в ЕС, то они будут автоматически на 10% дороже. Следовательно, инвесторы не видят смысла сюда приходить».

Электромобили

В январе — июле украинцы приобрели 2490 электромобилей (+64% к аппг), сообщает «Укравтопром». 84% из них — с пробегом. Как и прежде, львиную долю рынка удерживает Nissan Leaf (1621 шт.). Дальнейшее распределение также привычно. На втором месте BMW i3 (182 шт.), на третьем — Tesla Model S (123 шт.). Mercedes-Benz — B Electric Drive (78 шт.) и SMART Fortwo (64 шт.) замыкают топ-5.

Общее количество электромобилей на Украине, таким образом, превысило 8300 штук.

Эксперты предупреждают, что золотой век электромобилей на Украине может вскоре завершиться. Дело в том, что до 90% электромобилей на украинском рынке родом из США. Как и многие других страны, США субсидируют производство электромобилей 10%-ной компенсацией расходов на их приобретение (грубо говоря, правительство даёт производителю в среднем 5 тыс. долл за то, чтобы тот выставлял электромобиль в рознице на те же 5 тыс. долл дешевле). К тому же из-за более высокой конкуренции цены на автомобили на американском рынке в принципе ниже, чем в ЕС. В итоге брать б/у электромобиль в США выгодно, поскольку эта же субсидия «переходит» новому владельцу: прежний отдаёт электромобиль недорого и берёт новый. Однако есть нюанс: правительство прекращает платить субсидии производителям после выпуска 200 тыс. шт.

Та же Tesla по состоянию на середину 2018 года выпустила уже более 235 тыс. электромобилей. Генеральный директор Electrocars Александр Кравцов в комментарии изданию «Сегодня» указывает, что Tesla 2018 года выпуска попадут на Украину уже в 2019-м. И будут уже значительно дороже тех, что украинцы покупают сегодня. Скажем, с января 2019-го Tesla на рынке США будет стоить почти на 4 тыс. долларов дороже, чем теперь.

Устоявшееся описание рынка электромобилей на Украине — «развивается бурными темпами». Однако считают так не все. Руководитель проекта Luxoft Energy Дмитрий Вильчинский в своей колонке для издания «Новое время» пишет о проблемах, сдерживающих развитие электротранспорта на Украине. Среди проблем он выделяет:

— Недостаточное количество зарядных станций, а в особенности суперчарджеров. В особенности это касается небольших городов, где для подзарядки автомобиля нужно либо пользоваться обычной розеткой или выезжать на трассу за город. Всё это делает электромобиль «городским». На нём нельзя, скажем, поехать к морю или в другой город. Разве что есть возможность делать остановки каждые 150−200 км на 6−8 часов для подзарядки батарей. Так, на сегодня на Украине работает около 2 тыс. зарядных станций, однако, по данным Electro Ukraine, для нынешнего количества электромобилей и темпов роста их нужно не менее 25 тыс. штук.

— Господдержка не успевает за рынком, пошлины и акцизы на ввоз электромобилей отменили только с этого года, норму об обязательном выделении мест для электромобилей на паркингах ещё только готовятся внести в законодательство.

— В законодательстве не отражён даже более важный вопрос: единый тариф для зарядных станций. Без него вкладываться в развитие зарядных станций рискуют большие энтузиасты, инвесторы, работающие на перспективу, или компании, для которых это — часть имиджевой стратегии.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не оставляет надежды в очередной раз уломать парламент и поставить осенью на голосование 15-летнюю стратегию развития рынка электромобилей. Цель — привлечь на Украину Tesla, которая как раз подыскивает в Европе место для строительства своей третьей фабрики. Документ будет регулировать уже не импорт, а производство электромобилей на Украине, производство компонентов к ним, добычу и переработку лития, выпуск литиевых аккумуляторов и зарядных станций — т. е. охватывать весь комплекс проблем, от которого зависит рынок электромобилей.

Нацбанк Украины вслед за прочими госструктурами заявил о намерении приобрести для своего автопарка электромобили. Согласно документации, размещённой в электронной системе госзакупок ProZorro, НБУ нуждается в 16 автомобилях. В августе состоялся первый тендер, однако закуплено было всего три автомобиля. Напомним, что до этого электротранспорт уже появлялся в автопарках Кабмина и Верховной рады, электромобили закупали «Укрпочта» и МВД — для нужд Нацполиции.

«Евробляхи»

Немногие знают, что появление «евроблях» на Украине напрямую связано с конфликтом в Донбассе. Изначально возможность беспошлинного ввоза б/у автомобилей из Европы была внесена в законодательство для того, чтобы завозить такие автомобили в зону т.н. «АТО» — для нужд ВСУ, Нацгвардии и «добробатов» (тогда они ещё были). И вот теперь, после ужесточения отношения государства к ввозу «евроблях», всё возвращается на круги своя. Гендиректор государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев в интервью 112.ua сообщил, что иногда им попадают конфискованные евробляхи. И, как правило, их передают военным.

«…У нас есть практика безоплатной передачи автомобиля другому собственнику. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб. За все время работы военным частям в АТО было передано около тысячи машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным», — комментирует чиновник.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко между тем требует от прокуратуры остановить поток «евроблях». В этот раз он поставил такую задачу перед новоназначенным прокурором Волынской области. В июне Луценко грозил начальникам таможен западного региона, обвинив их в пропуске 300 тыс. автомобилей с европейской регистрацией на территорию Украины. Однако последствий его угрозы не возымели.

Любопытно, что одновременно Луценко раскритиковал идею правительства направить сотрудников полиции на таможенные пункты.

«У меня с [премьер-министром Украины Владимиром] Гройсманом общее видение, что с контрабандой нужно бороться. Но у нас разное понимание, как бороться. Они [таможня] должны нести ответственность за то, что что-то оформили правильно или неправильно. Если за все отвечает СБУ, ГПУ или МВД, тогда зачем нам таможенники?» — пояснил он свои возражения в интервью «Украинской правде».

К слову, у полиции своя точка зрения на проблему. Начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко в интервью изданию «Левый берег» заявил, что разобраться с европейской регистрацией следует, как говорится, раз и навсегда:

«…Практику ввоза таких автомобилей нужно запретить. Легализовать всё, что есть, за какие-то деньги и запретить».

А это в корне отличается от того, что предлагают депутаты, выступающие за то, чтобы оставить схему ввоза, сделав её платной.

Отобрать «евробляху» норовит не только государство, но и обычные преступники. Автоблогер Николай Бабиков рассказал корреспонденту издания «Обозреватель» о новой схеме. Прежде преступники охотно угоняли такие автомобили (преимущественно для разборки на запчасти). Это безопасно, ведь владелец не мог подать заявление об угоне. Теперь же их просто отбирают.

Автоблогер напомнил, что в технический паспорт автомобиля обычно вписан его иностранный «совладелец» — частное лицо или компания, которые якобы и ввозят автомобиль на Украину, выписывая доверенность на управление украинскому владельцу — своему «представителю»:

"Когда люди берут авто на еврономерах, то на это не обращают внимания или даже просят вписать себя в техпаспорт. Но это не имеет никакого значения. Там уже есть владелец — физическое лицо или зарубежная частная компания, у которой вы вроде как арендовали автомобиль. Потом эти люди появляются у вас, срывают номера и заявляют, что автомобиль их. Владелец фирмы говорит, мол, вы в аренду взяли авто, а теперь я его забираю, все — время истекло».

Как и в случае с угоном такого автомобиля украинский владелец практически ничего не может сделать с точки зрения закона. Единственный выход — организовывать группы взаимопомощи (как таксисты и водители маршруток).

На теме отбора проблемы не заканчиваются, напоминает в комментарии для издания «Обозреватель» юрист Александр Плахотник. По его словам, такие автомобили (даже если их украинские владельцы очень захотят) будет невозможно легально растаможить и получить украинскую регистрацию:

«…Само авто зарегистрированно за границей и оформлено на фирму. Люди себе завезли эти авто, якобы сэкономили. Но мало кто из них понимает, что авто на самом деле не их».

А ведь именно с права собственности на авто начинается его регистрация.

Юристы уточняют, кто находится в группе риска:

«Человек, которому машину не пригнали, а кто ее купил на станции Лесной [Авторынок «Чапаевка» в Киеве. С октября 2016 года на отдельной территории тут также торгуют б/у автомобилями из Европы — Ред.], ему вписали в бланк его данные. Здесь вопрос в легальности. Не каждый человек, который приобрел машину на еврономерах, может утверждать, что его доверенность легальная. Вполне возможно, что он обратится в компетентные органы иностранного государства для снятия с учета, а ему откажут на основании, что документы, которые он предъявляет, недействительны или получены незаконным путем».

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