Южная Корея поможет Узбекистану создать генплан Джизака

Джизака, Узбекистан, , 18:37 — REGNUM Национальное агентство проектного управления Узбекистана, хокимият (администрация) Джизакской области и министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 7 сентября издание Kun.uz.

Стороны намерены сотрудничать в области развития городского строительства и территориального планирования. Южнокорейское ведомство поможет также разработать генеральный план города Джизака.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Джизаке прошел международный экономический форум, в ходе которого было подписано 28 соглашений на общую сумму $600 млн.

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