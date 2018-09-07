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Южная Корея поможет Узбекистану создать генплан Джизака

Экономика

Стороны намерены сотрудничать в области развития городского строительства

Джизака, Узбекистан, 7 сентября 2018, 18:37 — REGNUM  Национальное агентство проектного управления Узбекистана, хокимият (администрация) Джизакской области и министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 7 сентября издание Kun.uz.

Стороны намерены сотрудничать в области развития городского строительства и территориального планирования. Южнокорейское ведомство поможет также разработать генеральный план города Джизака.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Джизаке прошел международный экономический форум, в ходе которого было подписано 28 соглашений на общую сумму $600 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На бизнес-форуме в Джизакской области подписаны соглашения на $600 млн

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Городское благоустройство
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