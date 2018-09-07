До запуска Рогунской ГЭС в Таджикистане уже считают секунды

Душанбе, , 15:34 — REGNUM Через 70 дней будет запущен первый агрегат Рогунской ГЭС. На официальном сайте проекта установлено табло с обратным отсчетом времени.

Ожидается, что гидрогенератор №6 будет запущен, как и планировалось, 16 ноября 2018 года — через два года после возобновления строительства объекта. По заверениям представителей профильных ведомств, возведение ГЭС проходит согласно графику. В частности, ротор гидрогенератора, который будет запущен первым, был смонтирован 5 июля 2018 года.

Запуск второго агрегата намечен на апрель 2019 года. Всего на ГЭС будет установлено шесть генераторов, мощностью по 600 МВт каждый, которые будут запускаться поочередно. Планируется, что доходы от выработанной первыми агрегатами электроэнергии будут направлены на финансирование установки последующих. Однако многие эксперты относятся к такой идее скептически.

В 2017 году на строительство крупнейшего гидроэнергетического объекта страны было потрачено 4,7 млрд сомони ($498,8 млн), а в 2018 — уже почти 5 млрд сомони ($530,6 млн). В основном это средства, вырученные от продажи гособлигаций на международных площадках и государственное финансирование. На дальнейшее строительство требуется, по дынным министерства финансов страны, еще порядка $4 млрд.