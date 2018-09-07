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На контрольный пакет акций Tele2 претендует «Ростелеком» — СМИ

Экономика

Оплата ценных бумаг Tele2 может пройти в формате передачи пакета квазиказначейских акций

На контрольный пакет акций Tele2 претендует «Ростелеком» — СМИ
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Ростелеком

Москва, 7 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  «Ростелеком» может получить контрольный пакет акций «Т2 РТК холдинга» (Tele2). О возможном увеличении доли государственного оператора пишут 7 сентября «Ведомости».

На сегодняшний день госкорпорация контролирует 45% акций «Т2 РТК холдинга».По словам источников издания, оплата ценных бумаг Tele2 может пройти в формате передачи пакета квазиказначейских акций. Также сообщается, что «Ростелеком» планирует довести долю в сотовом операторе «до контрольной или выше».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в «Ростелекоме» заявили, что во втором квартале 2018 года чистая прибыть оператора выросла на 9% и составила 3,1 млрд рублей. Более трети (34%) доходов компании принесли дополнительные и облачные услуги, говорится в отчете компании.

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