«ЕАБР не может финансировать крупные инфраструктурные проекты»

Москва, , 09:16 — REGNUM Евразийский банк развития (ЕАБР) должен иметь гораздо большие инвестиционные возможности, чем сейчас. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Надоршин на Конгрессе евразийских СМИ в Алматы.

«Инвестиционный портфель ЕАБР в 3 млрд долларов — это достаточно скромный объём. Интеграционный банк такого уровня должен иметь возможность покрывать проект, если не в одиночку, то хотя бы существенную часть — вроде автомобильной дороги для обеспечения грузопотока между Китаем и Европой», — заявил Надоршин.

Он отметил, что те потери, которые возникают из-за отсутствия российского участка на этой дороге, выше, чем все выгоды, которые были реализованы усилиями ЕАБР.

«Банк интеграционный должен иметь возможности и, если надо, совершенно серьёзно двигать проекты, измеряемые порядка 10 млрд долларов. И тогда это полноценный интеграционный банк на этом пространстве — заметьте, не весь портфель, а проект. Мы говорим о совсем ином масштабе», — подчеркнул он.

6 сентября в Алматы состоялся Конгресс евразийских СМИ, на котором чиновники и эксперты обсудили достижения ЕАЭС и деятельность ЕАБР. Как заявил глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов, инвестиционный портфель банка на сегодняшний день составляет 3 млрд долларов, что достаточно мало по меркам экономик стран-учредителей.