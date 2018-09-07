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Россия приостановила ввоз подозрительной свинины из Болгарии

Экономика

Обнаружен геном вируса африканской чумы свиней

Россия приостановила ввоз подозрительной свинины из Болгарии
Мясо

Москва, 7 сентября 2018, 03:29 — REGNUM  Россельхознадзор временно запретил поставки свинины из Болгарии из-за обнаружения в мясе генома вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Болгария предпринимает меры по предотвращению распространения заболевания на своей территории. Несмотря на предупредительные меры, принятые болгарским правительством в августе 2018 года, вирус все же смог просочиться на болгарскую территорию. В связи с этим Россельхознадзор принял решение на время ограничить поставки свинины, а также продуктов свиноводства на территорию России.

«Исключение составляет продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с положениями Главы 15.1 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ», — говорится в заявлении

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Гдовском районе Псковской области был введен карантин по африканской чуме свиней. Как сообщили в региональном ветеринарном управлении, вирус АЧС был обнаружен у кабана, павшего на территории охотничьего хозяйства в районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из районов Псковской области введён карантин по чуме свиней

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Чума свиней
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