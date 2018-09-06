Торги на фондовой бирже Казахстана падают второй месяц подряд

Астана, , 18:56 — REGNUM В июле объем торгов на фондовой бирже Казахстана KASE составил 9,7 трлн тенге ($26,1 млн), что на 21,9% меньше, чем в январе, сообщает 6 сентября аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

Общий объем торгов в январе — июле 2018 года составил 74,5 трлн тенге ($200 млрд), что на 24,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. На рынке ценных бумаг объем торгов сократился на 64,2%, что связано с падением торгов государственными ценными бумагами на 77,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года объем сделок купли-продажи на фондовой бирже KASE составил 10,1 трлн тенге ($28 млрд), что на 46,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

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