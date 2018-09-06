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Цены на электричество в Норвегии достигли рекордных значений за 10 лет

Экономика

В этом году счета за электричество для норвежских домохозяйств увеличатся в среднем на 8 000 крон (65 тысяч рублей) по сравнению с прошлым годом

Цены на электричество в Норвегии достигли рекордных значений за 10 лет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Осло, 6 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  Цены на электрическую энергию в Норвегии в августе оказались самыми высокими за последние 10 лет. По сообщению норвежского новостного издания Dagens Næringsliv, тариф составил 51,73 евро за мегаватт-час. Таких значений он не достигал с августа 2008 года.

Эксперты считают, что высокие цены на электричество могут быть обоснованы засушливым и тёплым климатом в Европе, что влечёт за собой необходимость охлаждения как жилых домов, так и промышленных предприятий. Особенно этот вопрос актуален, когда речь заходит об охлаждении ядерных электростанций.

В то же время ожидается повышение стоимости тарифов до 60 евро в зимний период, но тренд в ценообразовании будет во многом зависеть от погодных условий, которые заранее предсказать трудно.

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