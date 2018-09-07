В Мособлдуме хотят упростить процедуру использования касс для новых ИП

Красногорск, , 08:07 — REGNUM Московская областная дума может выйти с законодательной инициативой о предоставлении права впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения, в течение начального периода не применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при расчётах с населением. Об этом заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Александр Смирнов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Напомним, с 1 июля 2018 года стартовал новый этап реформы применения онлайн-ККТ. Перейти на новую систему должны были компании и предприниматели, работающие на общей или упрощённой системе налогообложения, которые наняли сотрудников и оказывают услуги общественного питания. При отсутствии работников, а также оказании иных услуг и работ отсрочка применения ККТ будет действовать до 1 июля 2019 года.

«Понимаем, что применение ККТ — это дополнительные расходы предпринимателей. Безусловно, в законодательстве предусмотрен механизм компенсации затрат представителей бизнеса на приобретение кассовой техники. Однако обсуждается вопрос о целесообразности предоставить право впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения, и у которых нет работников, в течение какого-то начального периода не применять контрольно-кассовую технику при расчётах с населением», — заявил Александр Смирнов.

По его словам, такая мера может действовать, к примеру, в течение года со дня государственной регистрации. Он также отметил, что в настоящий момент налоговой службой проводится большая работа, в частности, по разъяснению всех возникающих у предпринимателей вопросов.

«Полагаем, что такая мера может способствовать созданию благоприятных условий для начала собственного дела», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому закону, с 1 июля 2017 года информация о кассовых расчетах должна поступать в налоговые органы в электронном виде непосредственно с помощью специальной контрольно-кассовой техники (ККТ) в режиме онлайн.

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