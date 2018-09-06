Глава комитета Госдумы: Большинство регионов РФ не знают чего им ждать

Москва, , 12:39 — REGNUM Проблем, связанных с межбюджетными отношениями, в РФ пока больше, чем «непроблем», уверен председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Об этом он заявил на Московском финансовом форуме 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Проблем пока больше чем «непроблем», — констатировал Макаров. — Президент сказал, что мы должны создать стабильную налоговую систему. Темпы экономического роста — это ключ к решению проблемы качества жизни людей и конкурентоспособности страны. И то, и другое без регионов решить невозможно. Однако очень много вопросов возникает из-за того, что большинство регионов просто не знают чего ждать. Если раньше это были проблемы денег, то теперь регионы не всегда знают и те задачи, которые будут стоять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 6-го по 7-го сентября в столице РФ проходит Московский финансовый форум, на площадках которого выступают крупные российские чиновники, главы министерств и ведомств и представители бизнеса.

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