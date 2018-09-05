Мэрия Воронежа отчиталась о сносе аварийных домов

Воронеж, , 17:07 — REGNUM В Воронеже снесен один из нескольких десятков аварийных, уже не жилых, а расселенных домов: о сносе двухэтажки по улице Серова, 7, сегодня, 5 сентября, сообщила пресс-служба мэрии.

Здание еще довоенное — оно постройки 1939 года. К моменту расселения здесь жили 11 семей, все они получили новые квартиры по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж».

«Подрядчика выбрали в ходе открытого электронного аукциона, с которым заключили муниципальный контракт на снос домов по адресам Серова, 7 и 9. Расположенный по соседству дом номер 9 тоже довоенной постройки», — рассказал заместитель руководителя управления жилищных отношений Сергей Журавлёв.

Сколько дом ждал сноса, не уточняется, но дождался: 5 сентября строение снесли. Подрядчик также должен очистить территорию от мусора и привести ее в порядок. Сам участок обещают использовать для нужд города.

В мэрии добавили, что в 2017 году было снесено 57 расселенных аварийных многоэтажных жилых домов. На 2018 год запланирован снос 61 дома. По состоянию на 5 сентября снесено 18 из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» действует в Воронеже с 2010 года. Изначально она была рассчитана на пять лет, позже ее действие продлили до 2030 года. Программа предусматривает снос жилых домов постройки 1940−50-х годов — в городе существуют целые кварталы ветхой застройки. Однако при реализации программы власти столкнулись с рядом сложностей, в числе которых — низкий интерес со стороны инвесторов, сложности при расселении, а также проблемы со сносом тех домов, которые все же сумели расселить. десятки домов по нескольку лет ждали сноса: некоторая активизация процесса началась лишь в 2017 году, после критики со стороны СМИ, общественности, а также ряда пожаров.

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