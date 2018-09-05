Предприниматели Узбекистана и Египта заключили контракты на $400 млн

Ташкент, , 14:09 — REGNUM В рамках узбекско-египетского бизнес-форума в Ташкенте были подписаны контракты на общую сумму $400 млн. Об этом 5 сентября заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с главой Египта Абдулфаттахом ас-Сиси, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Принято решение организовать обмен опытом между государственными ведомствами стран и образовать совместную рабочую группу в этом направлении.

Стороны также договорились объединить усилия на пути установления мира и стабильности в Афганистане. Президент Египта пригласил Мирзиёева посетить с официальным визитом Каир.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 сентября Абдулфаттахом ас-Сиси находится в Узбекистане с официальным визитом. Стороны намерены подписать ряд межправительственных документов.

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